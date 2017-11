Moda, arte, design e muita gastronomia no feriado em Teresópolis

Após o sucesso na primeira edição, com mais de duas mil pessoas presentes, o Coletivo Basement volta ao Sancho Panza Café, em Teresópolis, de 17 a 20 de novembro, com novas atrações de moda, arte, design e muitas novidades na gastronomia.

Com entrada gratuita, o evento também contará com atividades para todas as idades na Praça Nilo Peçanha.

Criado em junho deste ano por amigos que apostaram na união de forças para divulgar suas marcas e superar a crise, o Coletivo Basement será itinerante, mas volta a Teresópolis como forma de agradecimento ao prestígio recebido em outubro.

“A receptividade foi tão grande que decidimos fazer uma nova edição aqui. É uma forma de convidar quem foi a retornar e chamar de novo quem por algum motivo não conseguiu comparecer”, explica André Motta, um dos idealizadores do projeto, ao lado de Amanda Gurgel e Gabriel Fragoso.

A segunda edição em Teresópolis também dará oportunidades a outros criadores locais. Em novembro, o número de expositores sobe de 31 para 43. “Temos muitos criadores locais com incrível potencial e que não puderam participar no mês passado. É uma forma de abrir as portas para eles também”, completa Amanda.

O final de semana também contará com atividades recreativas e educacionais na Praça Nilo Peçanha, no bairro Alto. Além de slackline e pula pula, o professor Petterson promete agitar as crianças com o street dance. Também haverá Oficina de Bordados da VIB (Very Important Baby) e Oficina de Mini Chefs da Patisserie Sucre Colore (os preços variam de R$ 30 a R$ 60).

Outro atrativo será a PIT (Protetora Independente de Teresópolis), que estará com um stand para adoção de bichinhos que precisam de um lar. O INEA (Instituto Estadual do Ambiente) terá um stand para informações sobre visitas aos parques do Rio de Janeiro e dará oficinas de artes feitas com gaiolas apreendidas pelo Instituto.

Gastronomia tem espaço ampliado

Choripan é uma das sugestões do cardápio do chef Alex Luz, preparado exclusivamente para o evento

Na segunda edição, o espaço gourmet será ampliado. O chef Alex Luz prepara cardápio exclusivo com Pastas Italianas e o Choripan. O Sancho Panza terá clássicos mexicanos revisitados, além de hambúrguer artesanal. Uma novidade é o Cena Gastronomia, do Chef Fabio Maia, com pratos autorais, sem deixar de lado as preparações clássicas, como empanadas e delícias do estilo Finger Food. Também serão novidades o gelato italiano da Doce Infância, os sucos naturais da Ami Sucos, e a máquina da Mais Pipoca, feita sem gordura em seu preparo. O sushiman Ricky Tokuda da Dojo, completa o mix gastronômico. O Armazém Vale das Palmeiras, do ator Marcos Palmeira, estará novamente com sua barraca de alimentos orgânicos.

Para quem aprecia uma boa cerveja, a famosa e premiada Backer ficará com sua conhecida Kombi Lupalosa na porta do Sancho Panza, com chopes artesanais. O destaque é o Double Ipa. Há mais de 15 anos no mercado, a Backer foi eleita a segunda melhor cervejaria da América Latina em 2016 e ganhou quatro prêmios na Copa Libertadores de Cerveja também no ano passado. Na edição deste ano, em Mar del Plata (Argentina), a Backer Bravo foi ouro em sua categoria. E foi eleita a melhor cerveja Pilsen do país, no Concurso Brasileiro de Cervejas, em Blumenau.

A Backer Bravo foi ouro em sua categoria. E foi eleita a melhor cerveja Pilsen do país, no Concurso Brasileiro de Cervejas, em Blumenau

Outra atração será o bar sobre rodas do Sancho Panza, que circulará pelo evento vendendo Mojitos e Caipirinhas.

Os doces ficarão por conta do Ateliê Julieta, da Fefê Browneria, e do Pão de Mel da Madu e Be, com sua charmosa Foodbike. O Ateliê Patisserie DelIDilah leva suas delícias fit para o evento, enquanto a Patisserie Sucre Coloré terá seu famoso Mil Folhas e seus coloridos Macarons.

Para os amantes de arte e design, também haverá opções. O Ateliê Cabana assinará a cenografia botânica do evento. O Ateliê TuttiCore terá papelaria craft feita com material reciclável, enquanto a Lind’art, que faz sua estreia no evento, levará suas famosas telas pintadas a mão. As bijuterias e semijoias serão da Jolliette, e da Maricotas, que também participará pela primeira vez. A Arimathea levará materiais com ferro e madeira, com destaque para uma escultura do Dedo de Deus, criada exclusivamente para o evento. A Mistei terá seus trabalhos de arte em marcenaria. A Chez Moi levará seu trabalho de decoração para mesas de almoço e jantar, enquanto outra novidade, a Pense, terá almofadas e quadrinhos para deixar o ambiente ainda mais charmoso. Os incensários inteligentes ficam por conta da Kamaleão Design.

A Mistei participa do Coletivo Basement com seus trabalhos de arte em marcenaria

Adiantando o que vem por aí em relação à moda, a Buddhi leva sua coleção verão 2018, com destaque para as camisetas com signos do zodíaco, bordadas à mão, e que terão parte do valor das vendas destinado para a ONG Naamini, com o objetivo da criação de uma creche/escola no Quênia. A Estilo Livre terá diversos modelos de jeans feminino, e a Voare e a Dsign levarão modelos femininos leves e coloridos para o verão. A Folia Chic, com sua Kombi estilizada, apresenta bolsas e acessórios, além da sua moda plus size, e a Sport Block terá camisetas e bermudas esportivas masculinas sustentáveis, com malha a base de garrafas pet. A Akera leva para o Coletivo as criações da coleção primavera/verão, enquanto a Aleny terá coleção de cangas, saídas de praia e outros acessórios para praia. As crianças também terão seu espaço, e o evento contará com a participação especial da Pampamtutu, com vestidos estampados para meninas, e da VIB (Very important Baby), que vem com bodies, almofadas e luminárias.

As novidades na segunda edição são a Pat Almos, desenvolvida para a mulher contemporânea, a Reverb, que subverte imagens de apelo popular ligas ao cinema, música e literatua, a Uniti Rio, marca feita de água salgada, inspirada no estilo carioca, e Pedro Rei, marca para deixar pais e filhos no mesmo estilo.

Os calçados serão representados pela Lapa Shoes, com criações autorais e que refletem o espírito carioca, e as bolsas e acessórios artesanais ficam por conta da Chiquinda Bolsa.

Serviço: Coletivo Basement

Data: 17, 18, 19 e 20 de novembro. Sexta, 18h às 22h; Sábado, 12h às 22h; Domingo, 12h às 22h; Segunda, 12h às 20h

Local: Sancho Panza Café – Avenida Oliveira Botelho, 68 – Bairro do Alto

Entrada gratuita