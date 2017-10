Geneal chega ao bairro da Tijuca

A Geneal – marca de cachorro-quente que ganhou fama nas praias cariocas – inaugura uma loja na Universidade Veiga de Almeida e um quiosque no Shopping Tijuca. Com a abertura da 6ª loja em 2017, a primeira foi no Rio 2 Shopping, duas em Niterói: Icaraí e Plaza Shopping e a última no Via Parque Shopping, a rede segue projeto de expansão e celebra sua 12º unidade.

No menu, o trio de cachorros-quentes batizado de 'Os três gourmeteiro's: 'O divino' (R$ 17,90) com salsicha frankfurt, maionese de bacon e cebola caramelizada; 'O desejado' (R$ 17,90) - salsicha frankfurt, cheddar e crispy de bacon e 'O destemido' (R$ 18,90) - salsicha frankfurt, maionese de grana padano, ketchup de frutas vermelhas defumado e crispy de batata doce. Além disso, uma seleção de toppings que podem ser adicionados aos sanduíches como crispy de bacon ou batata doces; cebola caramelizada, cheddar, maionese de grana padano, maionese de bacon, ketchup de frutas vermelhas defumado (R$ 2,00 - cada). O cardápio conta ainda com opções para o café da manhã, novas versões de sanduíches, sucos naturais e até açaí.

'O desejado' , com salsicha frankfurt, cheddar e crispy de bacon, é uma das estrelas da Geneal, que acaba de abrir mais dois pontos na Tijuca

>> Cinquentona Geneal lança trio de cachorros-quentes gourmets

Até o fim do semestre, a marca inaugura mais um ponto na zona Norte: uma loja no Nova América Shopping.

Shopping Tijuca - Avenida Maracanã, 987

Funcionamento: Segunda a sábado de 10h às 22h, e domingo de 15h às 21h

Veiga de Almeida Tijuca - Rua Ibituruna, 108 - Maracanã

Funcionamento: Segunda a sábadode 8h às 20h

Geneal: www.geneal.com.br