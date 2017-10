Mostra de orquídeas é atração no Carioca Shopping  de 26 a 29 de outubro

Quem passar pelo Carioca Shopping entre os dias 26 e 29 de outubro vai se encantar com a 'Mostra de Orquídeas' que levará a natureza para o shopping.

O evento, organizada pelo Orquidário Binot, apresentará diversas espécies de orquídeas e bromélias cultivadas em Petrópolis, onde fica a sede do orquidário. No total, são mais de 2 mil plantas de cores variadas. Na sexta-feira, dia 27 de outubro, às 10h30, haverá uma Oficina de Cultivo Básico de Orquídea com entrada gratuita. As inscrições devem ser feitas no local.

Boa oportunidade para quem quer conhecer um pouco mais sobre as espécies, o modo de cultivo e até iniciar um orquidário, já que o público poderá comprar mudas e plantas já floridas, a partir de R$ 10.

A exposição é gratuita.

Serviço: 'Mostra de Orquídeas'

Data: 26 a 29 de outubro. De quinta, sexta e sábado, das 10h às 22h, e domingo das 13h às 21h. A Oficina de Cultivo Básico de Orquídea acontece no dia 27 (sexta-feira), às 10h30

Local: Carioca Shopping (Praça de Eventos, 1º piso) - Av. Vicente de Carvalho 909, Vila da Penha

