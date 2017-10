Parque das Ruínas recebe evento de Economia Criativa

Dias 21 e 22 de outubro, o Parque das Ruínas, um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro será palco de mais uma edição da Empodere-se 021.

O evento que tem por objetivo divulgar diversas formas de empoderamento, sustentabilidade, empreendedorismo e economia criativa, promete agitar o bairro boêmio trazendo música, arte, teatro e diversão para a criançada.

Projetado para agregar, empoderar e dar visibilidade a talentos de diversos locais do Rio de Janeiro, num espaço democrático e gratuito, o evento conta com marcas como Tropica Cerveja Artesanal, os vinhos e espumantes artesanais de Ricieri Canivezi, a moda feminina da Mais Bossa, as eco jóias da Ikuna, o Hamburguer Artesanal da Buguer Cia, os cosméticos orgânicos de Anna Arte Natural, o projeto de artes plásticas do Favela Art originárias do Complexo do Alemão, entre outros. Além de muita diversão para a garotada, com a 'Estação Cabanas', que estará fazendo animação e muitas brincadeiras e a apresentação da palhaçaria do Ke Gracinha.

O Parque das Ruínas recebe mais uma edição do Empodere-se 012

A música fica por conta das atrações de Pedro Mann (A Ponte), Pocket Show de Hamilton Catette com a participação de Clarisse Monteiro, roda de samba da Vermelha Carapuça e Lili Araújo (A Ponte).

Os espetáculos teatrais a preço popular, serão com os sucessos: 'Gisele canta Ednardo', 'O Boca do Inferno' e 'Um Sol de muito tempo'.

Serviço: Empodere-se 021

Data: 21 e 22 de outubro, das 10h às 18h

Local: Parque das Ruínas

Mais informações: https://www.facebook.com/events/361582917604857/