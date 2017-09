Expo Franchising oferece oportunidades para driblar crise no Rio

A Expo Franchising ABF-RJ 2017, considerado um dos dez maiores eventos do setor no mundo com centenas de franquias para quem quer empreender, acontece no Rio de Janeiro, entre os dias 28 e 30 de setembro.

O franchising brasileiro teve crescimento nominal de 9,4% no primeiro trimestre de 2017, em relação ao mesmo período do ano passado. O faturamento do setor das franquias passou de R$ 33,71 bilhões para R$ 36,89 bilhões. Os números foram divulgados pela ABF (Associação Brasileira de Franchising).

Alguns merecem destaque – como o segmento de alimentação, que apresentou um crescimento de 5,5% em seu faturamento. E é apostando nestes dados e nas 54 operações consolidadas, em seis anos no Rio de Janeiro, que as marcas Billy The Grill e Vizinhando, integrantes do Grupo Galeto Franchising, lançam seu plano de expansão até 2021. A meta é a implementação de 150 novos negócios e a duplicação da rede nos próximos 18 meses. O grupo, que comemora o sucesso da primeira loja em SP, inaugurada no primeiro semestre de 2017, aponta como as regiões de maior interesse; São Paulo (capital e interior), MG e ES (capital e interior), Centro-Oeste e Nordeste.

Ocupando o segundo melhor desempenho (com 17% de crescimento) está o segmento de saúde e bem estar – e os empresários da área celebram a franca expansão - como a rede Jacques Janine, fundada há cinquenta e nove anos pelo casal que deu seu nome ao empreendimento, possui mais de sessenta unidades no país. A marca, que é referência em beleza no mundo todo, foi a primeira rede de salões da América Latina. No Rio, o empresário Eduardo Vaz, máster franqueado do estado e do Espirito Santo, aposta na expansão da marca. A próxima franquia, que recebeu investimento de R$ 1,5 milhões, abre as portas no shopping Barrashopping, celebrando a chegada da marca na Barra da Tijuca.

O que estas marcas tem em comum? Ambas estão em franca expansão, atraindo novos perfis de franqueados.

O Vizinhando Espeteria, do Grupo Alento, lança formato inédito com investimento inicial mais baixo e taxa de franquia menor, para atrair interessados em investimentos menores. Mais acessível financeiramente, a franquia oferece além de estrutura, lojas, cardápio e custos reduzidos, também a possibilidade de optar por pontos comerciais com espaços e custos de ocupação menor. A frente do Grupo Alento está o jovem empresário Luiz Felipe Costa, sócio-diretor de franchising e expansão e o atual Vice-presidente da ABF-RJ.

Já Eduardo Vaz, máster franqueado da rede Jacques Janine no Estado do Rio de Janeiro, que inaugurou cinco grandes operações no Rio, nos últimos 5 anos, pretende abrir mais cinco lojas até 2020. Seu objetivo principal é oferecer franquias com serviços de alta qualidade e luxo, com preços competitivos, em lojas conceituais. A marca, que faz parte da ABF (Associação Brasileira de Franquias), já recebeu os títulos de "Melhor Rede".