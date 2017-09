YES! Cosmetics marca presença na Expo Franchising ABF Rio 2017

A Yes! Cosmetics confirma presença na Expo Franchising ABF, que acontece no pavilhão 2 do Riocentro entre os dias 28 e 30 de setembro.

A feira espera reunir cerca de 20 mil pessoas interessadas em abrir a primeira franquia e franqueados que buscam aumentar ou diversificar seus negócios. A empresa de cosméticos, sediada no Recife, se lançou no mercado de franquias há pouco mais de um ano e já conta com mais de 40 unidades franqueadas em todo o Brasil, além de 40 unidades próprias.

O projeto de expansão da Yes! este ano inclui as regiões Sul e Sudeste, capitais e regiões metropolitanas, e prevê ainda a geração de mais de 300 empregos diretos

Os quiosques da marca projetam retorno médio em 18 meses e o faturamento médio de R$ 60 mil por unidade atrai os empreendedores. Um dos grandes diferenciais da Yes! é o suporte oferecido pela rede ao franqueado. “Nós acompanhamos de perto todas as unidades, orientamos e comemoramos junto com eles as vitórias alcançadas, além, é claro, de orientar sobre a gestão da franquia com o objetivo de alavancar as vendas e o sucesso do modelo de negócio” relata Felipe Espinheira, Diretor de Franquia da empresa.

O projeto de expansão da Yes! este ano inclui as regiões Sul e Sudeste, capitais e regiões metropolitanas, e prevê ainda a geração de mais de 300 empregos diretos. A empresa, que está presente em todas as regiões do Brasil, espera finalizar o ano com 80 franquias, além das 50 operações próprias em funcionamento. A expectativa de faturamento da rede em 2017 é de R$ 50 milhões.

Dados de franquia

Taxa de Franquia: R$ 20.000 (Quiosque) R$ 30.000 (Loja) Royalties: 30% do Sell-in Taxa de Propaganda: 5% do Sell-out Pay Back médio: 18 meses Faturamento médio: R$ 60.000.

Unidades franqueadas noRio de Janeiro (RJ), Bauru e Santos (SP), Brasília (DF), Juiz de Fora (MG), Balneário Camboriú, Itajaí e São José (SC), Maceió (AL), Aracaju (SE), Natal (RN), Salvador e Feira de Santana (BA), João Pessoa (PB), Teresina (PI), Recife, Goiana, Garanhuns e Petrolina (PE), Fortaleza (CE), Porto Velho (RO) e Belém (PA).

Yes Cosmetics: www.yescosmetics.com.br