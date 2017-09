Athenas apresenta Bio Inteligência Artificial no Fórum de Supply Chain & Expo.Logística

A Athenas Logistics Technology participará do XXIII Fórum Internacional de Supply Chain & Expo.Logística, que acontece de 19 a 21 de setembro, em São Paulo, apresentando a plataforma TOS+, de automação de terminais logísticos e portuários.

Este é o primeiro software do mundo a ser criado com Bio Inteligência Artificial (Bio IA) que, ao se apropriar de conceitos biológicos, permite processar decisões complexas e estratégicas em um curto período de tempo.

No estande da empresa na 8ª Expo.Logística, os visitantes poderão conhecer esta e outras inovações deste sistema, como: IoT nas integrações, extensibilidade via plugins, gerenciamento e operação via plataforma gráfica em 3D em Realtime na Web.

“Para comparar, os sistemas atuais usam apenas algoritmos matemáticos e, por isso, levam horas para calcular tantas variáveis - já que as informações relevantes em um terminal logístico podem somar centenas de dados -, prazo que inviabiliza as operações com tantas cargas chegando e saindo num porto por dia. Já a Bio IA permite que o TOS+ faça este processamento em poucos minutos e, de forma interativa”, explica Rogério Magela, CTO e sócio fundador da Athenas.

Além da presença na Expo, o também sócio fundador e CEO da empresa, Marcos Barcellos, falará no Fórum de Supply Chain, no painel sobre “As Startups e os Novos Modelos de Negócios em Logística”, que acontecerá no dia 19 de setembro, das 17h50 às 19h.

O XXIII Fórum Internacional de Supply Chain & Expo.Logística acontecerá entre os dias 19 e 21 de setembro, no Tivoli Morarrej São Paulo Hotel, que fica na Alameda Santos, 1437, em Cerqueira César, em São Paulo.

Athenas Logistics Technology: http://athen.as/