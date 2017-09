Center Shopping Rio inaugura espaço de Coworking Sustentável

O Center Shopping Rio, em parceria com a Casa com Pallet, acaba de inaugurar um espaço de Coworking Sustentável.

A unidade tem entrada gratuita, está instalada no 2º piso do empreendimento e funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.

“Criamos esse ambiente por conta da comodidade gerada. Queremos que todos os nossos clientes e lojistas se sintam à vontade para marcar reuniões, estudar. Além disso, vamos conseguir atender parte da demanda do público por tomadas, já que sabemos o quanto é ruim ficarmos sem bateria nos tempos de hoje”, conta Aline Ferraz, coordenadora de Marketing do Center Shopping Rio.

Ambiente oferecerá comodidade para clientes e lojistas poderem realizar reuniões e estudar

Para este projeto, a Casa com Pallet transformou 1 tonelada de resíduos sólidos em mobiliário e peças de decoração. O cliente encontrará um espaço chamado 'Recarregue-se', com uma bancada e banquetas de pallet. “Trata-se de um ambiente aconchegante com sofás de pallets e caixotes coloridos que compõem um cantinho para troca de livros e leitura. Haverá também uma bancada com banquinhos para trabalho, jardineiras e revestimento de OSB nas paredes”, conta Barbara Rodrigues, sócia-fundadora da Casa com Pallet e moradora da região de Jacarepaguá.

Ainda no local, os visitantes terão acesso à rede wi-fi do Center Shopping Rio e encontrarão pontos de tomadas. A mão de obra usada pela Casa com Pallet, em sua maioria, vem de jovens profissionais de comunidades do entorno da região, como a Cidade de Deus, Gardênia Azul e Rio das Pedras.

