O petróleo sofreu uma pequena queda nesta terça-feira em um mercado muito influenciado pelo fortalecimento do dólar que atingiu o seu melhor valor em 13 meses em uma cesta de moedas.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro caiu 15 centavos no mercado de Londres onde fechou a 72,46 dólares.

Em Nova York o barril de "light sweet crude" (WTI) para setembro caiu 16 centavos a 67,04 dólares.

bur-alb/jum/ghm/gm/cc