Ex-goleiro do Cagliari sobrevive à queda de ponte em Gênova

O ex-goleiro do Cagliari, Davide Capello, está entre os sobreviventes do desmoronamento parcial do Viaduto Morandi, em Gênova, que deixou pelo menos 35 mortos, 14 feridos, sendo cinco em estado grave, e 10 desaparecidos.

Atualmente defendendo o Legino, time amador da sexta divisão, o italiano de 36 anos afirmou à ANSA que seu carro desmoronou de uma altura de 80 metros e ficou preso nos escombros. "Parecia que eu estava em um filme apocalíptico: escombros por toda parte, tudo desmoronou ao meu redor, uma devastação total", contou.

Capello, que passava pelo local no momento do incidente, conseguiu ser resgatado poucos minutos depois da queda da ponte. Ele foi levado a um hospital em Gênova com ferimentos leves. "Eu ia para Gênova e estava na ponte quando ouvi um barulho e logo em seguida tudo desabou. Fiquei preso ao asfalto em um ponto que, talvez devido à presença de pilares, me protegeu. Estou vivo por um milagre", finalizou o jogador.