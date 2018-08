As equipes de resgate retiraram duas pessoas com vida dos escombros do desabamento da Ponte Morando, em Gênova, que desabou nesta terça-feira (14).

As operações ainda estão em curso e as autoridades falam em "várias vítimas".

Os dois feridos foram enviados ao Ponto Socorro de San Martino. As autoridades mantêm ativo o protocolo de terremoto e desastre para a busca de desaparecidos.