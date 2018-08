Presidentes das Coreias do Sul e do Norte devem se reunir

Os presidentes de Coreia do Sul e Coreia do Norte devem se reunir em setembro. Em um comunicado conjunto, os governos do sul-coreano Moon Jae-in e do norte-coreano, Kim Jong-un, anunciaram o encontro, que ocorrerá em Pyongyang e deve ter como tema a resolução das tensões entre Estados Unidos e Coreia do Norte sobre a questão nuclear.

O anúncio foi feito em uma área controlada pela Coreia do Norte nesta segunda-feira (13), no vilarejo de Panmunjom, próximo à fronteira entre os dois países.

O ministro sul-coreano para Integração das Coreias, Cho Myoung-gyon, disse que as autoridades ainda têm muito trabalho pela frente antes de decidir a data do encontro e que comitivas das duas partes ainda vão definir o dia exato.

Os governantes já realizaram outras reuniões em abril e maio deste ano. Em junho, o presidente norte-coreano Kim Jong-un, assinou acordo com o homólogo norte-americano, Donald Trump, em que se comprometeu a abandonar a produção de armas nucleares mas relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) apontou que o país continua desenvolvendo bombas atômicas.