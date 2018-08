O petróleo caiu nesta segunda-feira em meio a preocupações pelo potencial dano à demanda com o contágio da crise turca.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro fechou a 72,61 dólares no mercado de Londres após perder 20 centavos.

Em Nova York o barril de "light sweet crude" (WTI) para setembro caiu 43 centavos, a 67,20 dólares.

bur-alb/jum/gm/cc