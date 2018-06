Arábia Saudita intercepta míssil balístico lançado do Iêmen

A defesa antiaérea saudita interceptou neste domingo um míssil balístico lançado de uma zona controlada pelos rebeldes no Iêmen, apontou uma coalizão militar dirigida por Riade.

Restos do projétil caíram em setores residenciais da cidade de Jizan, no sul do reino, sem causar vítimas, afirmou esta coalizão, que intervém no Iêmen como apoio das forças pró-governo, segundo um comunicado publicado pela agência oficial SPA.

Este disparo ocorre no dia seguinte à morte de três civis em Jizan por um "projétil" disparado por estes rebeldes huthis.

A coalizão sob comando saudita não informou de que tipo de projétil se tratava.

No fim de maio, mísseis lançados pelos huthis foram interceptados quando sobrevoavam as cidades de Najran, no sul, e Jizan, segundo esta coalizão que intervém no Iêmen desde março de 2015, depois de que os rebeldes tomaram o controle da capital, Saná, e de grandes zonas do país.

Nos últimos meses, os rebeldes intensificaram os disparos de mísseis contra a Arábia Saudita.

Riade acusa Teerã, seu grande rival na região, de fornecer mísseis aos rebeldes iemenitas. O Irã reconhece apoiar politicamente os huthis, mas nega qualquer apoio em nível militar.

O conflito do Iêmen deixou cerca de 10.000 mortos e mais de 55.000 feridos, segundo a ONU.

bur-ac/hkb/bpe/vl/es/db