Três civis mortos por um disparo de rebeldes huthis na Arábia Saudita

Três civis morreram no sábado por um projétil lançado pelos rebeldes iemenitas huthis na cidade de Jizan, no sul da Arábia Saudita, anunciou a coalizão militar que combate estes insurgentes.

"Três civis foram assassinados por um projétil disparado deliberadamente pelas milícias huthis (...) vinculadas ao Irã, contra a região de Jizan", indicou o porta-voz da coalizão sob comando saudita, o coronel Turki al Maliki, citado pela agência de notícias oficial saudita Spa.

O porta-voz não deu mais detalhes sobre a natureza do projétil.

Nos últimos meses, os rebeldes huthis intensificaram os disparos de mísseis contra a Arábia Saudita, que acusa Teerã, seu grande rival regional, de fornecer estas armas a essas milícias.

O Irã reconheceu que apoia politicamente os huthis, mas nega qualquer apoio militar.

A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e outros países árabes intervieram no Iêmen em 2015 para ajudar o governo reconhecido internacionalmente do presidente Abd Rabo Mansur Hadi ante os huthis, que dominaram amplas regiões do país, entre elas Saná, a capital.

O conflito no Iêmen deixou mais de 10.000 mortos e 55.000 feridos desde 2015. Segundo a ONU, este país atravessa "a pior crise humanitária do mundo".

