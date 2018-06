BRICS denunciam 'protecionismo' americano

O grupo dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul) denunciou nesta segunda-feira o "protecionismo" dos Estados Unidos, que "prejudica o crescimento mundial", após a decisão de Washington de aumentar as tarifas sobre produtos importados, principalmente dos seus países aliados.

Em um comunicado, os ministros das Relações Exteriores dos BRICS, reunidos em Pretória, "ressaltaram sua firme adesão à livre troca".

Eles se declararam "contrários a uma nova onda de protecionismo e ao impacto sistemático de medidas unilaterais que são incompatíveis com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e prejudicam o comércio internacional e o crescimento econômico".

Os BRICS insistiram "na importância de uma economia global aberta e inclusiva, que permita a todos os países e a todos os povos compartilhar os benefícios da globalização".

Washington decidiu na sexta-feira impor tarifas adicionais de 25% sobre as importações de aço e 10% sobre as importações de alumínio da União Europeia (UE), Canadá e México.

No fim de semana, por ocasião do G7 das finanças, os aliados de Washington protestaram unanimemente contra a agressiva política comercial dos Estados Unidos.

