Canadá denuncia na OMC tarifas dos EUA sobre aço e alumínio

O Canadá apresentou uma denúncia na Organização Mundial do Comércio (OMC) em resposta às tarifas "ilegais" dos Estados Unidos sobre as importações de aço e alumínio, anunciou sua ministra de Relações Exteriores Chrystia Freeland.

"Essas tarifas unilaterais, impostas sob um falso pretexto de salvaguardar a segurança nacional americana, são inconsistentes com as obrigações comerciais dos Estados Unidos e as regras da OMC", disse Freeland em nota.

amc/oh/ll