Delegação americana se reúne com autoridades norte-coreanas na Zona Desmilitarizada

Uma delegação americana se reuniu neste domingo (27) com autoridades norte-coreanas na Zona Desmilitarizada entre as Coreias do Norte e do Sul, em um contexto de preparação para a cúpula entre os líderes dos países - informou o Departamento de Estado.

"Uma delegação dos Estados Unidos está dialogando com autoridades norte-coreanas em Panmunjom", afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, em nota.

"Continuamos a nos preparar para uma reunião entre o presidente e o líder norte-coreano, Kim Jong-un", completou.

