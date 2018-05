Conte tenta convencer presidente a aceitar eurocético

O primeiro-ministro encarregado da Itália, Giuseppe Conte, tem na tarde deste domingo (27) uma reunião decisiva com o presidente Sergio Mattarella, durante a qual será discutida a formação do gabinete de ministros para o novo governo.

Os líderes dos partidos vencedores das eleições de março, Luigi di Maio, do Movimento 5 Estrelas, e Matteo Salvini, da Liga Norte, deram o dia de hoje como prazo final para a conclusão da lista de ministros, após dois dias de impasse em torno do nome do possível indicado para a pasta de Economia, Paolo Savona. Mattarella se opõe a Savona, que já protagonizou polêmicas, como uma declaração que comparava a Alemanha atual com o nazismo e outras em que sinalizava sua oposição à União Europeia (UE).

A Liga e o M5S têm pressionado o presidente para aceitar a indicação de Savona para colocar fim a um impasse de quase três meses sem governo na Itália.