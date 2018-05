Egito: Corte ordena suspensão temporária do Youtube

O Supremo Tribunal Administrativo egípcio ordenou a suspensão por um mês do site de compartilhamento de vídeos YouTube e outros que compartilham um vídeo considerado insultuoso ao profeta Maomé.

A decisão deste sábado nega provimento aos recursos contra uma decisão similar de 2013, incluindo um pela Autoridade Nacional de Regulamentação de Telecomunicações, que disse que a aplicação da decisão não é viável. O veredicto de sábado é final e não pode ser apelado.

Em 2012, um vídeo de 14 minutos intitulado "A Inocência dos Muçulmanos", que apareceu no YouTube, provocou protestos em todo o mundo muçulmano, inclusive no Egito.

O vídeo ainda pode ser encontrado no YouTube com um aviso informando que ele foi considerado "inapropriado ou ofensivo para alguns públicos". Ainda não está claro se a decisão será aplicada. Fonte: Associated Press.