Trump saúda 'grande amizade' com príncipe herdeiro saudita

O presidente americano, Donald Trump, elogiou a "grande amizade" com a Arábia Saudita e seu príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, que visitou a Casa Branca nesta terça-feira, e evitou mencionar os pontos de divergência com o Reino sunita.

"É uma honra ter o príncipe herdeiro da Arábia Saudita com a gente", disse Trump, junto ao novo homem forte do maior exportador de petróleo do mundo. "A relação é provavelmente a mais forte que já existiu: nos entendemos", assegurou.

"Realmente temos uma grande amizade, uma grande relação", acrescentou.

Em frente aos jornalistas presentes no Salão Oval, grandes painéis mostravam um resumo, com fotos, das vendas de equipamentos militares dos EUA à Arábia Saudita, e o presidente insistiu no impacto dessa nação na economia americano.

"A Arábia Saudita é um país muito rico e espero que deem parte dessa riqueza aos Estados Unidos sob a forma de empregos e compras do melhor material militar do mundo", afirmou.

Com esta visita, "MBS" inicia uma viagem que o levará a percorrer os Estados Unidos de leste a oeste, durante quase três semanas.

Em entrevista à rede CBS pouco antes de sua chegada, o príncipe pintou uma imagem idílica da Arábia Saudita como um reino em profunda transformação, comprometido com a igualdade de gênero, o respeito dos direitos humanos e a importância da lei.

Mas a investigação anticorrupção pela qual vários príncipes do reino foram detidos no luxuoso Hotel Ritz-Carlton de Riad gerou dúvidas reais - tanto no mundo diplomático como no econômico - sobre como o futuro rei abordará seu poder.