Trump alerta dos 'perigos' de uma vitória democrata na eleição de novembro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira durante um evento de arrecadação de campanha que os republicanos vão ganhar a eleição parlamentar de novembro - e advertiu sobre as consequências "terríveis" se a previsão dele não se confirmar.

"Os democratas estão longe do que pede a corrente principal da sociedade americana. Mesmo que eles façam a campanha como moderados, eles sempre governam como radicais", sentenciou o presidente.

De acordo com Trump, se os democratas conseguirem a maioria na Câmara, eles bloquearão os esforços para defesa de fronteiras e aumentarão os impostos.

"Por isso mesmo é que nós (os republicanos) vamos manter a maioria na Câmara", disse.

As declarações de Trump foram dadas durante evento de angariação de fundos do Congresso Nacional Republicano. Segundo um porta-voz do órgão, foram arrecadados US$ 32 milhões - um recorde histórico.

Fonte: Estadão conteúdo