Congresso dos EUA tenta impedir nova paralisação do governo Trump nesta semana

O Congresso dos Estados Unidos entrará em sua última grande batalha fiscal antes das eleições de meio de mandato nesta semana, quando os legisladores se preparam para debater um projeto de lei de gastos que oferece a última chance aos congressistas de resolver dezenas de lutas políticas. Espera-se que congressistas divulguem um projeto de lei que financie o governo até outubro neste início de semana, após terem aprovado um acordo orçamentário de dois anos no mês passado.

Durante este fim de semana, líderes do Congresso americano ainda estavam resgatando questões políticas que dividiram os partidos por semanadas. Democratas e republicanos têm lutado para restaurar os subsídios destinados a reforçar o Ato de Assistência Econômica e reduzir subsídios para seguradoras que cobrem serviços de aborto. Também estão sendo debatidos o financiamento de um novo túnel ferroviário para a cidade de Nova York - uma luta que coloca o presidente Donald Trump contra alguns republicanos da região.

Com a aproximação dos intermediários, os legisladores devem chegar a um acordo sobre o projeto de gastos para que voltem suas atenções para a intensificação das batalhas pelo controle da Camara e do Senado em novembro. A lei de financiamento deve ser aprovada nas duas Casas antes da meia-noite de sexta-feira para sábado, quando o financiamento atual do governo expira, evitando um desligamento parcial. No mês passado, os atrasos no Senado fizeram com que o Congresso paralisasse brevemente o governo federal americano antes da aprovação de uma lei necessária para reabri-lo.

Os líderes do Congresso esperam evitar outra paralisação, mas não está claro que eles tenham reservado tempo suficiente para aprovar uma legislação que provavelmente atrairá oposição dos dois principais partidos. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadão Conteúdo