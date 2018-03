Xi Jinping é reconduzido presidente da China, sem limite para mandatos

O presidente da China, XI jinping, foi reconduzido ao cargo, sem limites para o numero de mandatos em que pode servir. Em cerimônia do Congresso do Povo da China, numa votação unânime, Xi foi reconduzido a mais um mandato de cinco anos. Wang Qishan, aliado de Xi, foi apontado como vice-presidente.

Xi, de 64 anos, é considerado o líder chinês mais poderoso desde Mao Zedong e, no domingo passado, teve o direito de continuar no cargo por tempo indeterminado, após o legislativo abolir limites de mandatos para presidente e vice-presidente.

Autoridades chinesas defenderam o movimento, dizendo que isso traria a presidência em linha com as outras duas posições de Xi, como chefe do Partido Comunista e comandante das forças armadas.

Críticos dizem que o movimento provavelmente levaria a repressão política e conflitos entre facções. (Matheus Maderal, com agências internacionais - matheus.maderal@estadao.com)

Fonte: Estadão Conteúdo