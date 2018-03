Príncipe Christian de Hanover e ex-modelo peruana se casam em Lima

Alheios às turbulências da política peruana, o príncipe Christian de Hanover e a ex-modelo peruana Alessandra de Osma se casaram nesta sexta-feira (16) em uma igreja católica de Lima.

Após uma cerimônia que durou cerca de uma hora na Igreja de San Pedro, os noivos saíram de mãos dadas para receber cumprimentos e votos felicidades do público.

As ruas do entorno foram fechadas pela polícia ao trânsito de veículos e pedestres para o casamento real.

O casal, que tinha se casado no civil no ano passado em Londres, chegou a Lima para selar sua união com uma cerimônia religiosa, acompanhada de familiares e amigos.

A noiva de 27 anos entrou na igreja acompanhada por seu pai, o empresário peruano Felipe de Osma, enquanto o príncipe de 32 anos entrou com sua mãe, Chantal Hochuli.

A noiva usou um vestido do estilista espanhol Jorge Vázquez.

Participaram da cerimônia o príncipe Paulo da Grécia e sua filha, Olympia, Antonius von Furstenberg, a jet-setter brasileira Andrea Dellal e a top model britânica Kate Moss, entre outros.

Após a cerimônia, o casal e os convidados almoçaram no Club Nacional. Depois, houve outra recepção na residência Berckmeyer, de propriedade da família de Alessandra de Osma.

No sábado, haverá uma festa no Museu Pedro de Osma, situado no distrito de Barranco, em Lima.