Avião presidencial do Equador faz pouso imprevisto no Chile por problema mecânico

O presidente do Equador, Lenín Moreno, informou que o avião que o leva de volta a seu país após a posse do presidente chileno, Sebastián Piñera, teve que fazer um pouso imprevisto, neste domingo, em Antofagasta (norte do Chile) por um problema mecânico.

"Em nosso regresso ao Equador, fizemos uma aterrissagem em Antofagasta para revisar uma aparente falta de pressão nos pneus do avião presidencial. Tudo está sob controle", escreveu Moreno em sua conta de Twitter.

Moreno viajou no sábado ao Chile para assistir à posse do conservador Piñera, que sucedeu no cargo a socialista Michelle Bachelet.

Durante sua visita a Santiago, Moreno assinou um acordo com o Ministério de Mineração do Chile para impulsar um projeto de exploração de cobre no norte do Equador, e se reuniu com a secretária executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.