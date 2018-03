Conselho Nacional Palestino se reúne em abril pela primeira vez em anos

O Conselho Nacional palestino se reunirá em abril pela primeira vez em anos, anunciaram nesta quarta-feira (7) meios de comunicação palestinos.

O CNP é o Parlamento da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) e representa os moradores dos territórios palestinos e da diáspora. Não se reúne em caráter ordinário desde 1996, devido às disputas políticas no âmbito do movimento Fatah, do presidente Mahmud Abbas, e do movimento islamita Hamas.

Uma reunião de emergência do CNP foi celebrada em 2009 em Ramallah, sede da Autoridade Palestina, na Cisjordânia ocupada.

O CNP se reunirá em 30 de abril, reportou a agência de notícias oficial Wafa, após a decisão do executivo da OLP de convocar esta instância integrada por mais de 700 membros.

Mohamad Shtayyeh, conselheiro de Abbas, declarou a jornalistas nesta terça-feira que a reunião tem como objetivo discutir "um novo programa político".

Em dezembro, diante do persistente bloqueio do processo de paz, o presidente americano, Donald Trump, anunciou que reconheceria Jerusalém como capital de Israel. Em seguida, anunciou que aceleraria a transferência da embaixada de Tel Aviv para a Cidade Santa.

Nesta nova reunião, "há possibilidades de que o Hamas esteja presente", declarou Shtayyeh.

Embora não seja membro da OLP, o Hamas conta com um amplo apoio popular. Venceu as últimas eleições legislativas de 2006 e tem 74 membros no conselho legislativo (Parlamento da Autoridade Palestina).

O Hamas não reagiu imediatamente a este anúncio de reunião do CNP.