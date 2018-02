Morre pastor Billy Graham, um dos maiores pregadores do mundo

O reverendo norte-americano Billy Graham morreu nesta quarta-feira (21), na Carolina do Norte, aos 99 anos. William Franklin Graham Jr sofria de câncer e faleceu em sua casa em Montreat. Ele era considerado uma figura central do movimento protestante nos Estados Unidos, com forte influência política.

Graham foi mentor e conselheiro espiritual de diversos presidentes norte-americanos, como o democrata Barack Obama. Ele se tornou o capelão não oficial da Casa Branca desde Harry Truman (1945-1953).

Visto como o pregador mais conhecido do mundo, Graham falava com a população norte-americana por meio de seus programas de rádio e televisão.

Pelo Twitter, o presidente Donald Trump lamentou a morte. "O grande Billy Graham morreu. Não há ninguém como ele. Fará falta aos cristãos e aos fieis de outras religiões. Um homem muito especial", escreveu.

