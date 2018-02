México ativa comitê de emergência após terremoto

Um forte terremoto atingiu o estado de Oaxaca, no sul do México, nesta sexta-feira (16).

As informações sobre a magnitude ainda são divergentes, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) fala em 7.2 na escala Richter. Segundo o órgão norte-americano, o epicentro foi registrado a 25 quilômetros de profundidade, a cerca de 30 quilômetros da cidade de San Agustín Chayuco.

Já o Instituto Nacional de Sismologia e Vulcanologia (INGV), da Itália, diz que o tremor foi de 7.3, com epicentro a 20 quilômetros de profundidade.

Ainda não há informações sobre vítimas ou danos, mas o terremoto foi sentido inclusive na capital do país, Cidade do México, a mais de 500 quilômetros de San Agustín Chayuco. Na principal metrópole do país, as pessoas saíram para as ruas por causa dos alarmes antissísmicos.

"Tratando-se de um sismo de mais de 7 graus, por protocolo se instala o Comitê Nacional de Emergência no Centro Nacional de Prevenção de Desastres", escreveu no Twitter o presidente Enrique Peña Nieto.

Há menos de seis meses, em setembro de 2017, um tremor de 7.1 na escala Richter matou mais de 350 pessoas no centro do país, sendo 214 na capital. 11 dias antes, outro sismo, este de 8.2, havia deixado 98 vítimas em Oaxaca.