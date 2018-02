Helicóptero de ministro cai no México e mata 2 após sismo

O helicóptero em que viajava o ministro do Interior do México, Alfonso Navarrete Prida, caiu na noite da última sexta-feira (16), quando chegava ao estado de Oaxaca, epicentro de um terremoto de magnitude 7.2 na escala Richter.

O acidente deixou duas pessoas mortas - ambas estavam em terra. Navarrete Prida viajava acompanhado do governador do estado mexicano, Alejandro Murat, mas ambos escaparam ilesos, apenas com ferimentos leves.

"Um helicóptero militar em que viajavam o titular da Secretaria de Governança [Ministério do Interior] e o governador de Oaxaca sofreu um lamentável acidente. Infelizmente, duas pessoas que estavam em terra perderam a vida neste incidente", diz uma nota da pasta.

A aeronave sobrevoava as áreas atingidas pelo terremoto da última sexta, mas o piloto perdeu o controle no momento do pouso. O sismo teve epicentro no estado de Oaxaca e foi sentido inclusive na capital Cidade do México, a mais de 500 quilômetros de distância, porém não deixou vítimas.