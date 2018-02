Governo britânico suspende repasses para a ONG Oxfam

O governo do Reino Unido suspendeu nesta sexta-feira (16), temporariamente, o repasse de recursos para a Oxfam, ONG humanitária no centro de um escândalo sexual em zonas de crise.

Segundo a secretária de Estado para Cooperação Internacional, Penny Mordaunt, a entidade ainda deve percorrer um longo caminho para "recuperar a confiança dos cidadãos britânicos e das pessoas que pretende ajudar". "As medidas e a postura da organização nas próximas semanas serão cruciais", acrescentou.

Entre 2016 e 2017, a Oxfam recebeu do governo do Reino Unido a quantia de 31,7 milhões de libras esterlinas, sendo que suas receitas anuais atingem 400 milhões. A decisão chega no mesmo dia em que a ONG anunciou um plano de ação para evitar abusos sexuais em suas estruturas.

O escândalo começou com a revelação de que membros da equipe da entidade contrataram jovens prostitutas no Haiti - possivelmente algumas menores de idade - após o terremoto de 2010, usando dinheiro do caixa da organização. O caso será investigado pelo país caribenho.