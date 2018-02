Finlândia terá ilha exclusiva para mulheres

Um resort apenas para mulheres será construído em uma ilha privada situada a 90 minutos de Helsinque, capital da Finlândia.

A "SuperShe Island" está se preparando para se tornar, a partir do verão europeu de 2018, um lugar onde as mulheres poderão aproveitar e descansar alguns dias, em um ambiente de paz, longe dos homens.

A ideia surgiu da empreendedora Kristina Roth, fundadora de uma linha de roupas femininas e de um blog chamado "SuperShe" - por isso o nome do resort. Em sua página, ela explicou o porquê de um local apenas para mulheres.

Durante um feriado de descanso, Roth percebeu que algumas delas mudavam suas atitudes quando estavam no mesmo ambiente que o sexo masculino, ou seja, não se sentiam totalmente à vontade. Assim, a empresária pensou em criar um espaço exclusivo para as mulheres, onde elas pudessem relaxar sem qualquer preocupação.

Foi quando um amigo pessoal indicou a ilha, que estava à venda. Para fazer uma reserva, não basta ser mulher. É necessário se tornar membro do clube "SuperShe", passar por uma entrevista no Skype e, só após isso, é possível confirmar sua estadia. Se hospedar durante uma semana na ilha privada custará cerca de 2.850 euros, com tudo incluso.