Cratera 'engole' carros e evacua famílias em rua de Roma

Uma cratera foi aberta em uma rua de Roma nesta quarta-feira (14) e forçou a evacuação de aproximadamente 60 pessoas residentes em dois prédios dos arredores.

O buraco fica na rua Livio Andronico, no bairro de Balduina, e engoliu alguns carros que caíram de uma altura de 10 metros. No entanto, não há registro de feridos até o momento.

A prefeita da capital italiana, Virginia Raggi, disse que "as responsabilidades serão identificadas", assim como as devidas consequências do caso. "Os responsáveis deverão pagar", garantiu.

A Procuradoria-Geral de Roma abriu um inquérito para investigar o buraco aberto na via. Para os bombeiros, a cratera teria sido gerada por um deslizamento em uma obra.