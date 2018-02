Ao menos 3 teriam morrido em tiroteio na Flórida, diz TV

Um tiroteio em uma escola de Parkland, na Flórida (EUA), deixou "diversos" feridos nesta quarta-feira (14).

A emissora "ABC" diz que três pessoas teriam morrido, enquanto a "CNN" fala em pelo menos 20 indivíduos baleados. As forças de segurança estão no local e ordenaram que os estudantes se protejam no interior do edifício.

Ainda não se sabe se o atirador já foi contido, mas ele seria aluno da Marjory Stoneman Douglas High School, onde ocorreu o tiroteio, e estaria usando uma máscara de gás.

O presidente Donald Trump já foi informado sobre o episódio.