Papa reconhece milagre de madre italiana no Brasil

O papa Francisco reconheceu um milagre no Brasil atribuído à intercessão da madre Clélia Merloni (1861-1930), freira italiana fundadora do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, que tem o país sul-americano como uma de suas principais bases.

O suposto milagre teria ocorrido em Ribeirão Preto (SP), em 20 de março de 1951, e permitirá a beatificação da religiosa. O reconhecimento da intercessão foi anunciado por Jorge Bergoglio durante reunião com o prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, cardeal Angelo Amato, em 26 de janeiro.

Segundo a Igreja Católica, um médico com síndrome de Guillain-Barré (também chamada de síndrome de Landry), doença degenerativa que leva ao enfraquecimento progressivo dos músculos, foi curado graças à intercessão da italiana.

A esposa do médico pediu ajuda a uma freira, Adelinda Alvez Barbosa, que recomendou uma novena a madre Clélia e deu à mulher do paciente alguns fios do hábito que a futura beata usava.

Com um pouco de água, a esposa conseguiu fazer seu marido engolir a relíquia, e logo ele teria começado a se recuperar. Em 20 dias, o médico já caminhava normalmente, sem sequelas. Ele morreria em 25 de setembro de 1986, de parada cardíaca.

A causa de madre Clélia foi aberta em 1988, mas ainda não há prazo para a realização do consistório que a tornará beata.