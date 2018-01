'Não sou feminista': 'revelação' sobre Trump vira piada nas redes sociais

O jornalista britânico Piers Morgan, que revelou que o presidente dos EUA, Donald Trump, confessou-lhe não ser feminista, atraiu uma horda de piadas e zombarias nas redes sociais. Os internautas responderam à "revelação" com um todo poderoso 'não me diga'.

"Não, eu não diria que eu sou feminista. Quero dizer, acho que isso seria, talvez, ir longe demais", disse Trump durante uma entrevista concedida a Morgan, à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos (Suíça), que irá ao ar em breve.

Tendo admitido que se chamar de "feminista" era um pouco exagerado, Trump garantiu a Morgan que ele se importa profundamente com todos os gêneros. "Eu sou a favor das mulheres, dos homens, de todos", disse o presidente dos EUA.

Morgan escolheu esta revelação particular para promover sua entrevista no Twitter com uma legenda chamativa: "NOTÍCIAS URGENTES"

Enquanto Trump deu muito poucas razões para suspeitar que ele tem alguma simpatia escondida pelo movimento feminista, Morgan escolheu esta revelação particular para promover sua entrevista no Twitter com uma legenda chamativa: "NOTÍCIAS URGENTES".

Apesar de Morgan ter publicado uma série de outros tweets promocionais que cobrem outros tópicos abordados na entrevista, o tweet "ele NÃO é feminista" tornou-se um verdadeiro sucesso, gerando mais de 2.700 curtidas e 1.700 respostas, a maioria sarcástica.

Os internautas se voltaram para Morgan e Trump. O primeiro conseguiu um aumento no número de seguidores para levar o sensacionalismo a novos súbitos com "esta incrível descoberta". O Twitter explodiu com dezenas de memes.

Muitos críticos da Trump aproveitaram a oportunidade para recordar todos os seus falsos testemunhos relacionados às mulheres e múltiplas alegações de má conduta sexual e assédio.

Trump repetidamente negou as acusações sexuais como "fabricadas" e "notícias falsas" usadas pelos democratas para minar sua Presidência em meio às investigações sobre suas ligações com a Rússia, que ele denunciou como uma "caça às bruxas".

"Apesar de milhares de horas desperdiçadas e muitos milhões de dólares gastos, os democratas não conseguiram mostrar nenhuma conluio com a Rússia - então agora estão passando para as falsas acusações e histórias fabricadas de mulheres que eu não conheço e / ou tenho nunca conheci. FALTAS NOTÍCIAS!", Trump escreveu no Twitter em dezembro.

>> Sputnik