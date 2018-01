Atentado contra posto policial na Colômbia deixa três mortos e 30 feridos

Três policiais da cidade colombiana de Barranquilla foram mortos em um ataque perpetrado por pessoas desconhecidas que deixaram mais 30 soldados feridos, de acordo com informações preliminares publicadas pela imprensa local.

"Repúdio total ao ataque covarde contra a delegacia de polícia em Barranquilla, não descansaremos até encontrar os responsáveis, minha solidariedade com as famílias das vítimas e os feridos", escreveu o presidente colombiano Juan Manuel Santos em sua conta no Twitter.

​O incidente ocorreu quando os oficiais realizavam seu treinamento matinal em uma delegacia de polícia em um bairro bem conhecido da cidade.

A primeira informação indica que dois homens a bordo de uma motocicleta lançaram um dispositivo explosivo, aparentemente uma granada, contra o posto policial.

