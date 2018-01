Ex-diretor do FBI é interrogado sobre 'caso Rússia'

Além do procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, o ex-diretor do FBI James Comey, demitido pelo presidente Donald Trump em maio de 2017, também foi interrogado pelo procurador especial do inquérito sobre a suposta interferência da Rússia nas eleições norte-americanas de 2016, Robert Mueller.

De acordo com o jornal New York Times, o interrogatório ocorreu no ano passado, quando Comey teria sido questionado sobre uma série de memorandos escritos sobre sua interação com Trump, incluindo um pedido para encerrar a investigação do ex-conselheiro de Segurança Nacional Michal Flynn.