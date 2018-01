Secretário do Vaticano revela desejo do Papa de ir à China

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, revelou, em uma entrevista divulgada neste domingo (21), o desejo do papa Francisco de visitar à China.

"As disposições do papa Francisco para o povo chinês são bem conhecidas: ele já expressou repetidamente de forma bem explícita a sua estima e seu puro desejo de, se possível, visitar a China", afirmou Parolin em entrevista publicada no livro "Todos os homens de Francisco".

No entanto, "a experiência também nos diz que devemos prosseguir com paciência e prudência, e não desistir de problemas complexos e delicados, que vêm de longe e dependem da profunda diversidade de perspectivas, dos religiosos espirituais da Igreja e da política dos governantes". Desde a década de 1950, existe na China uma igreja cristã oficial, e a Igreja Católica de Roma atua quase na clandestinidade. Além disso, a Conferência Episcopal da Igreja Católica na China, além de não ser reconhecida pelo Vaticano, comumente dá "conselhos" aos cristãos que nada têm a ver com a doutrina do catolicismo.

Por sua vez, desde que Jorge Mario Bergoglio assumiu a liderança da Igreja, ele vem tentando acelerar as negociações para pôr fim - ou amenizar - as divergências em prol dos católicos do país. "O diálogo entre representantes da Santa Sé e do governo chinês está em andamento. Este também era um dos desejos do papa Bento XVI, revelado em sua famosa carta para os fieis chineses em 2007", finalizou Parolin