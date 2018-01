Princesa Eugenie, prima de Harry, anuncia casamento para 2018

O palácio de Kensington anunciou nesta segunda-feira (22) que a princesa Eugenie, prima do príncipe Harry, está noiva e vai se casar também em 2018.

Segundo o comunicado oficial, o pedido, feito por Jack Brooksbank, ocorreu durante uma viagem do casal à Nicarágua no início deste mês. O casamento deve ser realizado no outono de 2018 no hemisfério norte, ou seja, entre os meses de setembro e dezembro A celebração acontecerá na capela de St. George, no castelo de Windsor, mesmo local do matrimônio da atriz norte-americana Meghan Markle com o príncipe Harry, marcado para o dia 19 de maio.

Eugenie é filha do duque de York, príncipe Andrew, irmão de Charles, com Sarah, a duquesa de York. Aos 27 anos, ela se diz "entusiasmada" com a ideia de se casar.