Turistas dizem ter pagado mil euros por refeição em Veneza

Um grupo de turistas japoneses denunciou um restaurante de Veneza, na Itália, por ter cobrado um valor exorbitante por uma simples refeição.

O episódio ocorreu em uma osteria situada nos arredores da praça San Marco, no coração da cidade, quando os viajantes, todos eles universitários, tiveram de pagar 1,1 mil euros, o equivalente a R$ 4,3 mil, por quatro bistecas, uma porção de peixes fritos, água e serviço.

O caso foi relatado pelo guia japonês que acompanhava o grupo e havia comido em outro restaurante à plataforma cívica "Gruppo 25", que combate o turismo de massa em Veneza. Segundo o porta-voz da organização, Marco Gasparinetti, os japoneses já deixaram a cidade e apresentaram denúncia contra a osteria.

Já o administrador do restaurante, um egípcio, disse apenas que não se lembra de ter tido problemas com turistas japoneses nos últimos dias. O prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, se pronunciou neste domingo (21) no Twitter e prometeu investigar o caso.

"Se esse episódio vergonhoso se confirmar, faremos todo o possível para punir os responsáveis", garantiu.