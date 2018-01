Os mortos no ataque contra o Hotel Intercontinental em Cabul, no Afeganistão, já chegam a 43, segundo a emissora de TV "Tolo", que cita uma "fonte dos serviços de segurança". Oficialmente, o balanço do Ministério do Interior é de seis vítimas.

No entanto, um dirigente da companhia aérea Kam Air informou que 11 funcionários da empresa morreram no atentado, incluindo cidadãos ucranianos e venezuelanos.