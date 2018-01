Na volta da Série A, Napoli vence Atalanta e segue líder

Após duas semanas de paralisação, a Série A foi retomada neste domingo (21), com uma vitória do Napoli por 1 a 0 sobre a Atalanta, fora de casa.

Líder e campeão de inverno, o time azzurro entrou desfalcado do maior artilheiro de sua história, Marek Hamsík, recém-recuperado de um problema de saúde, contra a equipe que o eliminara da Copa da Itália.

Após um primeiro tempo sem grandes emoções, o Napoli abriu o placar aos 19 da segunda etapa, quando Dries Mertens recebeu belo lançamento de José María Callejón e mandou para a rede - o atacante belga não marcava um gol na Série A havia mais de 80 dias.

Depois do tento napolitano, o jogo ficou aberto, mas os visitantes conseguiram segurar a vitória, que os mantêm na liderança do campeonato, com 54 pontos. A hexacampeã Juventus vem na segunda posição, com 50, mas com uma partida a menos.

Depois de um início disputado, a briga pelo Scudetto parece cada vez mais restrita a Napoli e Juve, já que a Inter de Milão, que chegou a liderar, não ganha há cinco rodadas e se descolou da ponta.