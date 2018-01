Madri avalia emitir novo mandado de prisão contra Puigdemont

O Ministério Público da Espanha pedirá a ativação de um mandado de prisão europeu contra o ex-presidente da Catalunha Carles Puigdemont caso ele viaje para a Dinamarca, onde tem agendado para esta segunda-feira (22) um debate na Universidade de Copenhague.

Por meio de uma nota, a Procuradoria-Geral informou que, caso a visita de Puigdemont se confirme, pedirá às autoridades do país nórdico que detenham e entreguem o líder separatista catalão à Justiça da Espanha.

O ex-presidente da Catalunha, que está em autoexílio na Bélgica desde o fim de 2017, é acusado de rebelião, sedição, prevaricação e desobediência no processo de independência da comunidade autônoma, que culminou em uma intervenção política de Madri na região.

Segundo o jornal catalão "La Vanguardia", mesmo que o Ministério Público peça a prisão do líder separatista, será difícil capturá-lo, uma vez que a viagem será de apenas 24 horas, e a ordem pode não chegar a Copenhague a tempo.

Puigdemont conta com o apoio dos partidos independentistas da Catalunha para reassumir o governo da comunidade autônoma e pretende tomar posse via videoconferência e governar do exílio, já que pode ser preso se voltar à Espanha.