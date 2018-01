Presidente do Egito anuncia candidatura à reeleição

No poder desde junho de 2014, quando liderou um golpe para derrubar Mohamed Morsi, o presidente do Egito, Abdel Fattah al Sisi, 63 anos, confirmou nesta sexta-feira (19) sua candidatura à reeleição, que é dada como certa.

O país irá às urnas entre 26 e 28 de março de 2018, com possibilidade de um segundo turno entre 24 e 26 de abril. Até o momento, os adversários de Sisi já confirmados são o ativista e advogado Khaled Ali, o militar da reserva Sami Hafez Anan e o advogado e dirigente de futebol Mortada Mansour.

Ex-chefe das Forças Armadas, Sisi liderou um golpe de Estado para derrubar o integralista islâmico Mohamed Morsi, apoiado pela Irmandade Muçulmana, e assumiu o comando do país. Em junho de 2014, ele venceu as eleições presidenciais com quase 97% dos votos.