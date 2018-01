Meghan Markle diz que príncipe Harry é feminista

A atriz norte-americana, Meghan Markle, revelou nesta quinta-feira (18) que o seu noivo, o príncipe Harry, é "feminista". A declaração foi dada a uma fã durante sua visita à cidade de Cardiff, no País de Gales.

Em uma das paradas do casal na viagem oficial, Markle cumprimentava uma multidão que estava na porta do Castelo de Cardiff, quando uma fã comentou que era maravilhoso ter uma feminista dentro da Família Real.

"Obrigada. Ele [Harry] é feminista também", disse a protagonista da série "Suits", segundo publicação no Twitter de um repórter do jornal "The Sun".

Entre os principais compromissos do casal em Cardiff está uma visita ao projeto UsGirls, que visa a ajudar mulheres a quebrar barreiras no mundo esportivo. A noiva de Harry é mundialmente reconhecida pelo seu trabalho na ONU a favor da igualdade de gênero e emancipação das mulheres.

Meghan Markle e o neto da rainha Elizabeth II vão se casar no dia 19 de maio em uma cerimônia no castelo de Windsor.