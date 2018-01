Papa Francisco desce do papamóvel para socorrer policial

O papa Francisco desceu do papamóvel para socorrer uma policial que havia caído de seu cavalo durante a passagem da comitiva de Jorge Bergoglio em Iquique, no norte do Chile, nesta quinta-feira (18).

A agente caiu do lado do veículo do líder católico, que pediu para o motorista parar e desceu para ajudar a mulher. Uma ambulância se aproximou para socorrer a policial, e o Papa retomou seu percurso.