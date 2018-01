Rigopiano: Os 29 mortos e os 11 sobreviventes

O hotel Rigopiano, no centro da Itália, abrigava 40 pessoas na tarde de 18 de janeiro de 2017, quando uma avalanche destruiu sua estrutura e matou 29 pessoas. A lista incluía 28 hóspedes - sendo quatro crianças - e 12 funcionários, como o proprietário Roberto Del Rosso e o refugiado senegalês Faye Dame. Todas as vítimas foram recuperadas e identificadas. Os 11 sobreviventes - Duas pessoas se salvaram porque, no momento da avalanche, se encontravam do lado de fora do hotel.

Giampiero Parete, o hóspede que alertou sobre a tragédia, e Fabio Salzetta, o "faz-tudo" do Rigopiano. Os bombeiros ainda retiraram dos escombros, entre sexta-feira (20) e o amanhecer de sábado (21), nove pessoas: a esposa de Parete, Adriana Vranceanu, e seus dois filhos, Gianfilippo e Ludovica; os meninos Edoardo e Samuel; Giampaolo Matrone e Francesca Bronzi, que perderam seus respectivos cônjuges na tragédia; e o casal Vincenzo Forti e Giorgia Galassi.

As 29 vítimas (15 homens e 14 mulheres) - Os hóspedes: Claudio Baldini, de 40 anos, e sua mulher Sara Angelozzi, também de 40, que estavam de férias no hotel como presente de alguns amigos. Luciano Caporale, de 54 anos, e sua mulher, Silvana Angelucci, de 46, ambos cabeleireiros da cidade de Castel Frentano.

Valentina Cicioni, 32, esposa de Giampaolo Matrone. O casal sobreviveu ao impacto da neve, mas Matrone viu a mulher morrer enquanto aguardava o resgate. Sebastiano Di Carlo, 49, e sua mulher, Nadia Acconciamessa, 47. O filho do casal, Edoardo, oito anos, resgatado 51 horas após o deslizamento, agora é criado pelo irmão mais velho, de 20. O casal Domenico di Michelangelo, 41, e Marina Serraiocco, 36. O filho deles, Samuel, de apenas sete anos, foi salvo. Piero de Pietro, 53, treinador de futebol, e sua esposa, Rosa Barbara Nobilio, de 51. O casal e mais dois amigos, Sebastiano e Nadia Di Carlo, passariam somente uma noite no hotel, pois no dia seguinte uma das filhas de Pietro e Nobilio se formaria. Stefano Feniello, 28 anos, que deixou a namorada, Francesca Bronzi. Ela via apenas seu braço em meio aos escombros e o ouviu se lamentar. "Depois, não o escutei mais", disse Bronzi.

A lista de hóspedes mortos ainda inclui o piloto de avião Marco Tanda, 25 anos, e sua namorada, Jessica Tinari, 24; Tobia Foresta, 60, funcionário da Agência de Entradas, e sua esposa, Bianca Iudicone, 50; e Marco Vagnarelli, 44, e sua companheira, Paola Tommasini, de 46.

- O proprietário do Rigopiano e os funcionários: Roberto Del Rosso, 53, dono do Rigopiano. Um de seus amigos, Gianluca Ginoble, tinha sido convidado para ir ao hotel. Roberto o buscaria em casa, mas, devido ao mau tempo, ele nunca apareceu. O maître do hotel, Alessandro Giancaterino, de 42 anos, apaixonado pela Inter de Milão. Quando foi enterrado, havia uma camisa nerazzurra em seu caixão.

O recepcionista, Alessandro Riccetti, de 33 anos, encantando por turismo e idiomas. Sua última foto foi enviada à namorada, que mora em Recife, no Brasil. O garçom Gabriele d'Angelo, 31, morto por congelamento. Ele era voluntário da Cruz Vermelha de Penne, a 10 quilômetros de Farindola. Linda Salzetta, 31. A funcionária do centro de bem-estar estava com casamento marcado para maio. Seu irmão, Fabio Salzetta, também trabalhava no hotel. Ele sobreviveu, pois no momento da avalanche estava nas caldeiras, e o local não foi afetado. O recepcionista Emanuele Bonifazi, 32, a cozinheira Ilaria de Biase, 22, Cecilia Martella, 24, que trabalhava no centro de bem-estar, e Marinella Colangeli, 32, gerente do SPA.