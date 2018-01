Trump corta verba de agência da ONU de ajuda aos palestinos

A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (16) que cortou US$65 dos US$125 milhões dos fundos destinados à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA).

O anúncio foi realizado pelo Departamento de Estado norte-americano em uma carta que pede à agência uma "revisão fundamental" de sua atividade. De acordo com o documento, o governo contribuirá apenas com US$60 milhões. A previsão anteriormente era de que o país mandasse neste ano US$355 milhões, sendo a primeira parcela no valor integral de US$125 milhões.

A atitude do magnata causará ainda mais preocupação na questão humanitária, já que o governo norte-americano é um dos principais apoiadores da agência.

No início do mês, Trump já havia ameaçado cortar fundos palestinos caso a Autoridade Nacional Palestina (ANP) se negasse a negociar com Israel sobre um acordo de paz.

"Pagamos aos palestinos centenas de milhões de dólares ao ano e não recebemos nenhuma apreciação ou respeito. Não querem sequer negociar um acordo de paz com Israel necessário há muito tempo", escreveu Trump em sua conta no Twitter na ocasião.

A declaração foi publicada porque a ANP, e os diversos grupos palestinos, informaram que não reconhecem mais os EUA como mediadores do acordo de paz após o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel.