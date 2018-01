Sobe para 104 número de feridos em terremoto no Peru

O número de feridos pelo terremoto que atingiu o sul do Peru ontem (14) subiu para 104, informou nesta segunda-feira (15) o Centro de Operações de Emergência Nacional (Coen) do país. Segundo o boletim do Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci), o tremor causou 84 feridos na província de Caravelí e cinco em Condesuyos, na região de Arequipa, e afetou 780 casas.

Além disso, na região vizinha de Ica, foram registrados 10 feridos em Nazca e quatro na capital regional. Além disso, uma pessoa ficou ferida na província de Parinacochas, na região andina de Ayacucho.

O forte terremoto de 7,1 graus na escala Richter também deixou ao menos dois mortos. Hoje, o governo peruano declarou estado de emergência por 60 dias na província de Caravelí. O sismo ocorreu ontem, às 4h18 locais, com epicentro no Oceano Pacífico, a 56 quilômetros do distrito de Lomas, em Arequipa, e a 48 quilômetros de profundidade, informou o Instituto Geofísico do Peru (IGP).